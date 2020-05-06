Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками стран нормандского формата.
В частности, украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы. Так, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ был назначен вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Также было предложено привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года.
Андрей Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных Минскими договоренностями.
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Кроме того, Андрей Ермак отметил недопустимость переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований.
Он предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.
Также, глава Офиса президента отметил необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.
Напомним, ранее Андрей Ермак сообщил, что Украина привлечет к участию в ТКГ представителей министерств и нардепов.