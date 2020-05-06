Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками країн нормандського формату.

Зокрема, українська сторона запропонувала перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи. Так, заступником керівника української делегації в ТКГ було призначено віце-прем’єр-міністра і міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Також було запропоновано залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року.

Андрій Єрмак зазначив, що учасники Тристоронньої контактної групи залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених Мінськими домовленостями.

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Крім того, Андрій Єрмак наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень.

Він запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.

Також, глава Офісу президента наголосив на необхідності повного та всеосяжного припинення вогню, негайного й повного доступу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово непідконтрольні території.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак повідомив, що Україна залучить до участі в ТКГ представників міністерств і нардепів.