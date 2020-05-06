Пожары в Украине: на Житомирщине тушат леса, в Чернобыле — торфяники

В Чернобыльской зоне Киевской области и в Житомирской области по состоянию на утро среды, 6 мая, продолжается ликвидация отдельных очагов тления пеньков, лесной подстилки, торфяников.
— Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7.00 6 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжается ликвидация отдельных очагов тления торфяников, — сообщают в ГСЧС.
К тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств.
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В Житомирской области локализованы пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов.
5 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района.
Ранее Факты ICTV писали, что спасатели смогли локализовать лесной пожар вблизи сел Кривая Гора и Рудьки — Буряковка.