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Факты / Украина

В Харьковской области еще 30 случаев коронавируса — статистика по районам

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания Covid-19.

Всего 148 человек госпитализированы (из них 6 — на кислородной поддержке (маске), 204 — на самоизоляции.

Об этом сообщил председатель ОГА Алексей Кучер.

Где больше всего больных коронавирусом в Харьковской области:

  • Харьков;
  • Змиевский район,;
  • Чугуевский район;
  • Харьковский район. ⠀

Коронавирус в Харькове: как болезнь распространяется по районам

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За весь период регистрации в регионе зафиксировано 760 подозрений на коронавирус (67 — за последние сутки), из них:

  • 410 случаев подтверждено;
  • 203 случая опровергнуто;
  • 48 людей выздоровели;
  • 10 человек умерли.

Напомним, по состоянию на 9.00 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавируса, из которых 487 — за последние сутки.

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