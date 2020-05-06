Коронавирус в Харькове: как болезнь распространяется по районам

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания Covid-19.

Всего 148 человек госпитализированы (из них 6 — на кислородной поддержке (маске), 204 — на самоизоляции.

Об этом сообщил председатель ОГА Алексей Кучер.

Где больше всего больных коронавирусом в Харьковской области:

Харьков;

Змиевский район,;

Чугуевский район;

Харьковский район. ⠀

Читайте: В Киеве 68 новых больных коронавирусом, в целом — 1651

За весь период регистрации в регионе зафиксировано 760 подозрений на коронавирус (67 — за последние сутки), из них:

410 случаев подтверждено;

203 случая опровергнуто;

48 людей выздоровели;

10 человек умерли.

Напомним, по состоянию на 9.00 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавируса, из которых 487 — за последние сутки.