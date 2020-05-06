Коронавирус в Харькове: как болезнь распространяется по районам

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания Covid-19.
Всего 148 человек госпитализированы (из них 6 — на кислородной поддержке (маске), 204 — на самоизоляции.
Об этом сообщил председатель ОГА Алексей Кучер.
Где больше всего больных коронавирусом в Харьковской области:
- Харьков;
- Змиевский район,;
- Чугуевский район;
- Харьковский район. ⠀
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За весь период регистрации в регионе зафиксировано 760 подозрений на коронавирус (67 — за последние сутки), из них:
- 410 случаев подтверждено;
- 203 случая опровергнуто;
- 48 людей выздоровели;
- 10 человек умерли.
Напомним, по состоянию на 9.00 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавируса, из которых 487 — за последние сутки.