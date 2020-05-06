За останню добу в Харківській області лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання на Covid-19.
Загалом 148 осіб госпіталізовано (з них 6 – на кисневій підтримці (масці), 204 – на самоізоляції.
Про це повідомив голова ОДА Олексій Кучер.
Де найбільше хворих на коронавірус у Харківській області:
- Харків;
- Зміївський район;
- Чугуївський район;
- Харківський район.⠀
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За весь період реєстрації в регіоні зафіксовано 760 підозр на коронавірус (67 – за останню добу), з них:
- 410 випадків підтверджено;
- 203 випадки спростовано;
- 48 людей одужало;
- 10 людей померло.
Нагадаємо, станом на 9.00 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусу, з який 487 – за останню добу.