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Факти / Україна

У Харківській області ще 30 випадків коронавірусу – статистика по районах

За останню добу в Харківській області лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання на Covid-19.

Загалом 148 осіб госпіталізовано (з них 6 – на кисневій підтримці (масці), 204 – на самоізоляції.

Про це повідомив голова ОДА Олексій Кучер.

Де найбільше хворих на коронавірус у Харківській області: 

  • Харків;
  • Зміївський район;
  • Чугуївський район;
  • Харківський район.⠀

Коронавірус Харків

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За весь період реєстрації в регіоні зафіксовано 760 підозр на коронавірус (67 – за останню добу), з них:

  • 410 випадків підтверджено;
  • 203 випадки спростовано;
  • 48 людей одужало;
  • 10 людей померло.

Нагадаємо, станом на 9.00 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусу, з який 487 – за останню добу.

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