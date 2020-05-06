За останню добу в Харківській області лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання на Covid-19.

Загалом 148 осіб госпіталізовано (з них 6 – на кисневій підтримці (масці), 204 – на самоізоляції.

Про це повідомив голова ОДА Олексій Кучер.

Де найбільше хворих на коронавірус у Харківській області:

Харків;

Зміївський район;

Чугуївський район;

Харківський район.⠀

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За весь період реєстрації в регіоні зафіксовано 760 підозр на коронавірус (67 – за останню добу), з них:

410 випадків підтверджено;

203 випадки спростовано;

48 людей одужало;

10 людей померло.

Нагадаємо, станом на 9.00 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусу, з який 487 – за останню добу.