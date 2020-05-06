Киевский бронетанковый завод передал украинской армии девять модернизированных БТР-80.

Хотя эти БТРы разработка еще советского оборонпрома, после модернизации восьмидесятка ничем не уступает современным подобным машинам.

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На заводе почти полностью изменили обшивку, усилив броню, а кабина машиниста оснащена современной техникой. На крыше бронетранспортера установлено башню для пулеметов 14,5 мм и 7,62 мм.



























Украинская армия получила девять модернизированных БТР-80 / 7 фотографий

Обычно эти БТРы используют мотострелковые подразделения и морские пехотинцы. Машина без проблем может преодолевать неглубокие водоемы, окопы и траншеи.

С начала года это уже вторая партия военной техники, которую армейцам передает киевский завод. В начале марта армия на свой баланс получила шесть танков Т-72.

К слову, Украина заняла 27 место из 138 стран мира в рейтинге сильнейших военных государств мира Global Firepower.