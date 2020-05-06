Київський бронетанковий завод передав українському війську дев’ять модернізованих БТР-80.

Хоча ці БТРи розробка ще радянського оборонпрому, після модернізації вісімдесятка нічим не поступається сучасним подібним машинам.

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На заводі майже повністю змінили обшивку, посиливши броню, а кабіну машиніста оснащено сучасною технікою. На даху бронетранспортера встановлено башту для кулеметів 14,5 мм та 7,62 мм.



























Українська армія отримала дев’ять модернізованих БТР-80 / 7 фотографий

Зазвичай ці БТРи використовують мотострілецькі підрозділи та морські піхотинці. Машина без проблем може долати неглибокі водойми, окопи та траншеї.

З початку року це вже друга партія військової техніки, яку армійцям передає київський завод. На початку березня армія на свій баланс отримала шість танків Т-72.

До речі, Україна посіла 27 місце із 138 країн світу у рейтингу найсильніших військових держав світу Global Firepower.