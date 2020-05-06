Українська армія отримала дев’ять модернізованих БТР-80

Київський бронетанковий завод передав українському війську дев’ять модернізованих БТР-80.
Хоча ці БТРи розробка ще радянського оборонпрому, після модернізації вісімдесятка нічим не поступається сучасним подібним машинам.
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На заводі майже повністю змінили обшивку, посиливши броню, а кабіну машиніста оснащено сучасною технікою. На даху бронетранспортера встановлено башту для кулеметів 14,5 мм та 7,62 мм.
Зазвичай ці БТРи використовують мотострілецькі підрозділи та морські піхотинці. Машина без проблем може долати неглибокі водойми, окопи та траншеї.
З початку року це вже друга партія військової техніки, яку армійцям передає київський завод. На початку березня армія на свій баланс отримала шість танків Т-72.
До речі, Україна посіла 27 місце із 138 країн світу у рейтингу найсильніших військових держав світу Global Firepower.