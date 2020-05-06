PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

По решению суда: САП открыла дело относительно Рябошапки

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапка.

Дело открыли по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды.

— Внесены сведения в ЕРГР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды).

Читайте: Новый Кабмин Зеленского. За что правительство Гончарука отправили в отставку

В прокуратуре уточнили, что это сделано на основании решения суда и о подозрении пока не идет речь.

Напомним, 5 марта Верховная Рада уволила Рябошапка с должности генпрокурора. За соответствующее решение набрали 263 голоса, против были 18 парламентариев.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх