По решению суда: САП открыла дело относительно Рябошапки

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапка.

Дело открыли по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды.

— Внесены сведения в ЕРГР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды).

Читайте: Новый Кабмин Зеленского. За что правительство Гончарука отправили в отставку

В прокуратуре уточнили, что это сделано на основании решения суда и о подозрении пока не идет речь.

Напомним, 5 марта Верховная Рада уволила Рябошапка с должности генпрокурора. За соответствующее решение набрали 263 голоса, против были 18 парламентариев.