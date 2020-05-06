За рішенням суду: САП відкрила справу щодо Рябошапки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу щодо колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Справу відкрили за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди.

– Внесено відомості до ЄРДР за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ст. 368 ч. 4 (одержання неправомірної вигоди).

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У прокуратурі уточнили, що це зроблено на підставі рішення суду і про підозру поки не йдеться.

Нагадаємо, 5 березня Верховна Рада звільнила Рябошапку з посади генпрокурора. За відповідне рішення набрали 263 голоси, проти були 18 парламентарів.