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Факты / Украина / Общество

Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС — ВСУ дали достойный отпор

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Военнослужащие ООС уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

Противник обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Удерживая оборону, военнослужащие украинской армии дали отпор вражеским подразделениям.

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В результате обстрелов со стороны врага один украинский военный получил ранения.

Напомним, проведение выборов на Донбассе в нынешних условиях является невозможным.

Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

Источник: Штаб ООС

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