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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС – ЗСУ дали гідну відсіч

Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Військовослужбовці ООС знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили.

Противник обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Утримуючи оборону, військовослужбовці української армії дали відсіч ворожим підрозділам.

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В результаті обстрілів зі сторони ворога один український військовий отримав поранення.

Нагадаємо, проведення виборів на Донбасі в нинішніх умовах є неможливим.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Джерело: Штаб ООС

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