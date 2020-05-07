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Факты / Украина / Общество

На Днепропетровщине зафиксировали 27 новых случаев коронавируса

В Днепропетровской области за последние сутки зафиксировали 27 новых случаев коронавируса.

Всего в области коронавирус зафиксировали у 651 человека, из них выздоровели 74 пациента.

Так, в Днепре зафиксировали 13 новых случаев, в Кривом Роге – 11, в Вольногорске – 3.

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Также коронавирус подтвердился у жителя Васильковского района.

К слову, Всемирная организация здравоохранения считает, что страны, которые спешат выйти из карантина, могут повторно вернуться к жесткими ограничительным мерам.

Источник: Днепропетровская областная государственная администрация

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