На Днепропетровщине зафиксировали 27 новых случаев коронавируса

В Днепропетровской области за последние сутки зафиксировали 27 новых случаев коронавируса.
Всего в области коронавирус зафиксировали у 651 человека, из них выздоровели 74 пациента.
Так, в Днепре зафиксировали 13 новых случаев, в Кривом Роге – 11, в Вольногорске – 3.
Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Также коронавирус подтвердился у жителя Васильковского района.
К слову, Всемирная организация здравоохранения считает, что страны, которые спешат выйти из карантина, могут повторно вернуться к жесткими ограничительным мерам.
Источник: Днепропетровская областная государственная администрация