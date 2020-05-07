Кабмин обнародовал постановление №343 от 4 мая об ослаблении карантина в Украине с 11 мая.

Со следующего понедельника позволят работать заведениям общественного питания на летних площадках под открытым небом. Однако клиенты должны будут держать дистанцию. Находиться за одним столиком одновременно можно будет не более двум клиентам без учета детей до 14 лет.

Также персонал и посетители должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Персонал должен иметь защиту лица, глаз и рук, посетители – респираторы или защитные маски.

С 11 мая позволят деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации, можно будет осуществлять кино- и видеосъемки при условии ограничения количества людей до 50 человек.

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Детские и спортивные площадки также можно будет посещать.

Работать смогут стоматологические клиники, музеи и историко-культурные заповедники.

Также с 11 мая заработают учреждения и организации, обеспечивающие проведение тренировок спортсменов команд национальных сборных Украины.

К слову, Всемирная организация здравоохранения считает, что страны, которые спешат выйти из карантина, могут повторно вернуться к жесткими ограничительным мерам.