Кабмін оприлюднив постанову №343 від 4 травня про послаблення карантину в Україні з 11 травня.

З наступного понеділка дозволять працювати закладам громадського харчування на літніх майданчиках просто неба. Однак клієнти повинні будуть тримати дистанцію. Перебувати за одним столиком одночасно зможуть не більш як два клієнти без урахування дітей до 14 років.

Також персонал і відвідувачі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Персонал повинен мати захист обличчя, очей і рук, відвідувачі – респіратори або захисні маски.

З 11 травня дозволять діяльність підприємств, що працюють у галузі засобів масової інформації, також можна буде здійснювати кіно- і відеозйомки за умови обмеження кількості осіб до 50 людей.

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Дитячі та спортивні майданчики також можна буде відвідувати.

Працювати зможуть стоматологічні клініки, музеї та історико-культурні заповідники.

Також з 11 травня запрацюють установи і організації, що забезпечують проведення тренувань спортсменів команд національних збірних України.

До речі, Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що країни, які поспішають вийти з карантину, можуть повторно повернутися до жорских обмежувальних заходів.