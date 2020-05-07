Пункт пропуска Рава-Русская возобновляет работу

На границе с Польшей во Львовской области возобновлена работа автомобильного пункта пропуска Рава-Русская.

С 00.00 часов 8 мая возобновит работу автомобильный пункт пропуска Рава-Русская — Гребенне на украинско-польской границе.

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Ранее Кабинет министров временно закрыл 10 пунктов пропуска, в том числе и Рава-Русскую, за распространение коронавируса.

Рава-Русская by Юлія Ляхова on Scribd

Как сообщали Факты ICTV, украинцы при пересечении границы принимают жаропонижающие препараты, чтобы быстрее пройти температурную проверку.