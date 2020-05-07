Трагедия многих народов: каким видит музей в Бабьем Яру Щаранский

Натан Щаранский — советский правозащитник, диссидент, активист еврейского движения в Советском Союзе, отказник. В Израиле он сделал успешную карьеру в правительстве, возглавляя четыре ключевых ведомства.

Кроме того, в 2017 году Щаранский возглавил наблюдательный совет мемориального центра Бабий Яр. В совет также входят российские бизнесмены Михаил Фридман и Герман Хан, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, певец Святослав Вакарчук, боксер Владимир Кличко и другие.

Натан Щаранский в своем последнем интервью рассказал, о том каким он видит музей Бабин Яр, а также какой пример Украина может показать другим европейским странам.

— Проект создается, чтобы улучшить положение Украины в семье народов, а не наоборот, использовать Холокост для того, чтобы обвинять Украину. Знать правду – это и евреям, и украинцам поможет строить совместное будущее, — отметил Щаранский.

Также он добавил, что музей уникален тем, что рассказывает историю трагедии для многих народов.

— Это музей, который находится на том самом месте, где людей расстреливали. Поэтому, естественно, что он должен дать правдивую картину: там расстреливали и ромов, и красноармейцев, и ОУНовцев. Этот музей должен показать все, что было в Бабьем Яру, — рассказывает Натан Щаранский.

Он настаивает на том, чтобы музей был не только о Холокосте, а затрагивал все трагические события, которые касаются многих народов.

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По его словам, важно вернуть память о людях, которые погибли, в те места, на те улицы, в те дома, в которых это произошло.

К примеру повесить на дома, из которых забирали людей для расстрела в Бабьем Яру, памятные таблички.

— Нам надо поднять архивы. Сейчас мы этим занимаемся, сканируем документы, которые никогда не сканировались вообще. Архивы из домоуправлений, из всяких учреждений, которые позволят вернуть имена людей, которые были убиты в Бабьем Яру, связать их с жизнью города, с жизнью улицы, с жизнью дома. Естественно, все это в полной координации с киевским муниципалитетом, — рассказывает Натан Щаранский.

Также он упомянул о работе режиссера Сергея Лозницы, который собрал много документальных материалов о Бабьем Яру и Киеве – до войны, во время нее.

— Материалы о Куреневской трагедии, о которой тогда шептались, говорили как о большом секрете, потому что говорить открыто нельзя было, там огромное количество людей погибло. У него есть документальные кадры. Постепенно создается короткометражный, а потом и полнометражный фильм, который станет частью экспозиции о хронике Бабьего Яра, — добавил Щаранский.

Кроме того, он отметил, что у Украины есть возможность создать уникальный в мире музей.

— Украина будет ведущей страной, которая в Европе создала музей Холокоста. Бабий Яр, который стал символом затирания истории, станет символом возврата истории, которым даже Франция не может похвастаться, — добавил Натан Щаранский.

Напомним, в 2017 году стало известно, что в Киеве построят огромный музей и мемориальный центр Холокоста Бабий Яр. Проект частный, но уже приобрел международный масштаб. Его поддерживают инвесторы, бизнесмены и филантропы со всего мира. Открыть уникальный комплекс обещают в 2021 году.