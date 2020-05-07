Трагедія багатьох народів: яким бачить музей у Бабиному Яру Щаранський

Натан Щаранський – радянський правозахисник, дисидент, активіст єврейського руху в Радянському Союзі, відмовник. В Ізраїлі він зробив успішну кар’єру в уряді, очолюючи чотири ключових відомства.

Крім того, в 2017 році Щаранський очолив наглядову раду меморіального центру Бабин Яр. До ради також входять російські бізнесмени Михайло Фрідман і Герман Хан, лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич, співак Святослав Вакарчук, боксер Володимир Кличко та інші.

Натан Щаранський у своєму останньому інтерв’ю розповів, про те яким він бачить музей Бабин Яр, а також який приклад Україна може показати іншим європейським країнам.

– Проект створюється, щоб поліпшити становище України в сім’ї народів, а не навпаки, використовувати Голокост для того, щоб звинувачувати Україну. Знати правду – це і євреям, і українцям допоможе будувати спільне майбутнє, – зазначив Щаранський.

Також він додав, що музей унікальний тим, що розповідає історію трагедії для багатьох народів.

– Це музей, який розташований на тому самому місці, де людей розстрілювали. Тому, природно, що він має дати правдиву картину: там розстрілювали і ромів, і червоноармійців, і ОУНівців. Цей музей повинен показати все, що було в Бабиному Яру, – розповідає Натан Щаранський.

Він наполягає на тому, щоб музей був не тільки про Голокост, а й торкався всіх трагічних подій, які стосуються багатьох народів.

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За його словами, важливо повернути пам’ять про людей, які загинули, в ті місця, на ті вулиці, в ті будинки, в яких це сталося.

Наприклад, повісити на будинки, з яких забирали людей для розстрілу в Бабиному Яру, пам’ятні таблички.

– Нам варто підняти архіви. Зараз ми цим займаємося, скануємо документи, які ніколи не сканувалися взагалі. Архіви з домоуправлінь, з будь-яких установ, які дозволять повернути імена людей, які були вбиті в Бабиному Яру, зв’язати їх з життям міста, з життям вулиць, з життям будинків. Природно, що все це відбувається в повній координації з київським муніципалітетом, – розповідає Натан Щаранський.

Також він згадав про роботу режисера Сергія Лозниці, який зібрав багато документальних матеріалів про Бабин Яр і Київ – до війни та під час неї війни.

– Матеріали про Куренівську трагедію, про яку тоді шепотілися, говорили, як про великий секрет, тому що говорити відкрито не можна було, там величезна кількість людей загинула. У нього є документальні кадри. Поступово створюється короткометражний, а потім і повнометражний фільм, який стане частиною експозиції про хроніку Бабиного Яру, – додав Щаранський.

Крім того, він зазначив, що в України є можливість створити унікальний у світі музей.

– Україна буде провідною країною, яка в Європі створила музей Голокосту. Бабин Яр, який став символом затирання історії, стане символом повернення історії, яким навіть Франція не може похизуватися, – додав Натан Щаранський.

Нагадаємо, у 2017 році стало відомо, що у Києві збудують величезний музей та меморіальний центр Голокосту Бабин Яр. Проект приватний, але вже набув міжнародного масштабу. Його підтримують інвестори, бізнесмени та філантропи з усього світу. Відкрити унікальний комплекс обіцяють у 2021 році.