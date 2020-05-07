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Факты / Украина / Общество

В Черкассах запретили ослаблять карантин – решение суда

Решение Черкасского горисполкома от 30 апреля о послаблении карантина с 1 мая отметил окружной административный суд.

Такое решение принято по иску Черкасской областной государственной администрации.

– Приостановить действие решения исполнительного комитета Черкасского городского совета от 30.04.2020 г. №331 О восстановлении работы объектов торговли, сферы услуг, городских парков, скверов и объектов спортивной инфраструктуры на территории города Черкассы, — говорится в решения суда.

ЧитайтеЯ осуждаю такие действия: Степанов об ослаблении карантина в Черкассах

То есть рестораны, салоны красоты, магазины непродовольственных товаров в Черкассах не имеют права работать.

Напомним, 30 апреля исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

После этого президент Владимир Зеленский предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко об ответственности за досрочное ослабление карантина.

А полиция открыла уголовное производство.

Источник: Черкаська ОДА

Фото: Dreamstime

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