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Факти / Україна / Суспільство

У Черкасах заборонили послаблювати карантин – рішення суду

Рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня про послаблення карантину з 1 травня скасував окружний адміністративний суд.

Таке рішення ухвалено за позовом Черкаської обласної державної адміністрації.

– Призупинити дію рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 30.04.2020 р №331 Про відновлення роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг, міських парків, скверів та об’єктів спортивної інфраструктури на території міста Черкаси, – йдеться у рішення суду.

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Тобто ресторани, салони краси, магазини непродовольчих товарів у Черкасах не мають права працювати.

Нагадаємо, 30 квітня виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

Після цього президент Володимир Зеленський попередив мера Черкас Анатолія Бондаренка про відповідальність за дострокове послаблення карантину.

А поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: Черкаська ОДА

Фото: Dreamstime

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