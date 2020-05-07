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Факты / Украина / Общество

Украина эвакуировала своих граждан из Аргентины

Из Аргентины в Украину эвакуировали 9 граждан, которые не смогли самостоятельно вернуться домой в связи с закрытием авиационных сообщений из-за пандемии.

Украина эвакуировала своих граждан из Аргентины

б этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

По его словам, турецкая сторона согласилась помочь с эвакуацией, поскольку шесть стран, направивших самолеты в Аргентину за своими гражданами, отказались взять на борт украинцев.

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— Наши посольства в Аргентине подготовили и согласовали список 9 украинцев, которые сегодня утром вылетели в Турцию.

Со своей стороны, мы как посольство, гарантируем соблюдение прибывшими украинцами всех требований карантина, — отметил посол.

После приземлнення в Стамбуле генконсульство Украины организует последующий транзит граждан через Минск.

Напомним, авиакомпания Международные авиалинии Украины с 1 по 9 мая выполнит 11 специальных рейсов для украинцев и нерезидентов, которые имеют право въезда на территорию Украины.

Источник: Андрей Сибига.

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