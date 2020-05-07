Україна евакуювала своїх громадян з Аргентини

З Аргентини до України евакуювали 9 громадян, які не змогли самостійно повернутися додому у зв’язку із закриттям авіаційних сполучень через коронавірус.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

За його словами, турецька сторона погодилася допомогти з евакуацією, бо шість країн, які направили літаки до Аргентини за своїми громадянами, відмовились взяти на борт українців.

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– Наші посольства в Аргентині підготували та погодили список 9 українців, які сьогодні вранці вилетіли до Туреччини. Зі свого боку, ми як посольство, прогарантували дотримання прибулими українцями всіх вимог карантину, – зазначив посол.

Після приземлнення у Стамбулі генконсульство України організує подальший транзит громадян через Мінськ.

Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України з 1 до 9 травня виконає 11 спеціальних рейсів для українців і нерезидентів, які мають право в’їзду на територію України.

Джерело: Андрій Сибіга