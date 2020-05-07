В Украине увеличились международные резервы

Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1% – до $25,695 млрд.

В сравнении с мартом сумма увеличилась на $800 млн.

Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции НБУ по управлению резервами и на валютном рынке.

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Также этому способствовали операции правительства по управлению государственным долгом и переоценка финансовых инструментов.

Объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, в марте международные резервы Украины уменьшились, по предварительным данным, на 7,8% или $2,1 млрд.