В Україні збільшилися міжнародні резерви

Міжнародні резерви України в квітні збільшилися на 3,1% – до $25,695 млрд.

У порівнянні з березнем сума збільшилася на $800 млн.

Збільшенню міжнародних резервів сприяли насамперед операції НБУ з управління резервами і на валютному ринку.

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Також цьому сприяли операції уряду з управління державним боргом і переоцінка фінансових інструментів.

Обсяг міжнародних резервів покриває 4,5 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань і поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, в березні міжнародні резерви України зменшилися, за попередніми даними, на 7,8% або $2,1 млрд.