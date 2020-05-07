PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні збільшилися міжнародні резерви

Міжнародні резерви України в квітні збільшилися на 3,1% – до $25,695 млрд.

У порівнянні з березнем сума збільшилася на $800 млн.

Збільшенню міжнародних резервів сприяли насамперед операції НБУ з управління резервами і на валютному ринку.

ЧитайтеНацбанк виступив проти наповнення бюджету за рахунок емісії гривні

Також цьому сприяли операції уряду з управління державним боргом і переоцінка фінансових інструментів.

Обсяг міжнародних резервів покриває 4,5 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань і поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, в березні міжнародні резерви України зменшилися, за попередніми даними, на 7,8% або $2,1 млрд.

Джерело: НБУ

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх