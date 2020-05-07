В Україні збільшилися міжнародні резерви

Міжнародні резерви України в квітні збільшилися на 3,1% – до $25,695 млрд.
У порівнянні з березнем сума збільшилася на $800 млн.
Збільшенню міжнародних резервів сприяли насамперед операції НБУ з управління резервами і на валютному ринку.
Читайте: Нацбанк виступив проти наповнення бюджету за рахунок емісії гривні
Також цьому сприяли операції уряду з управління державним боргом і переоцінка фінансових інструментів.
Обсяг міжнародних резервів покриває 4,5 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань і поточних операцій уряду і НБУ.
Нагадаємо, в березні міжнародні резерви України зменшилися, за попередніми даними, на 7,8% або $2,1 млрд.