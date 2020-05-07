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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили 6 мая 2020 года назначен председателем Исполнительного комитета реформ.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского, который является председателем совета.

— Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны, — отметил Владимир Зеленский.

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Документом вносятся изменения в указы главы государства о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положении о Национальном совете реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Созданный в 2014 году Национальный совет реформ является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

К слову, партия Слуга народа рассматривает вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра Одессы.

Фото: УНИАН

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