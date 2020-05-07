Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі 6 травня 2020 року призначено головою Виконавчого комітету реформ.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського, який є головою ради.

– Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни, – зазначив Володимир Зеленський.

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документом вносяться зміни до указів голови держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Створена у 2014 році Національна рада реформ є спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

До слова, партія Слуга народу розглядає варіант висунення Саакашвілі на виборах мера Одеси .