Коронавірус не подолано: у МОЗ побачили, що українці “розслабилися”

Українці, які “розслабилися” і перестали дотримуватися протиепідемічних заходів під час карантину, мають подивитися на статистику поширення коронавірусу в Україні та світі, щоб зрозуміти, що на сьогодні коронавірус ще не подолано.

Із таким закликом головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко звернувся до громадян в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– На жаль, відчувається, що люди розслабилися. Це може продовжувати той рівень інфікування, який ми маємо нині. Сподіваюся, що наші обмеження зможуть запобігти сплеску, – сказав він та закликав дотримуватися усіх протиепідемічних заходів.

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До слова, раніше Ляшко пояснив, чому не можна повністю скасувати карантин в Україні.