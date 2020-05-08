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Факты / Украина

Киев остановился в пятничных пробках (КАРТА)

В пятницу вечером в Киеве образовались 6-балльные пробки.

Большая пробка наблюдается на проспекте Степана Бандеры.

Остановились улицы Парково-Сырецкая, Дегтяревская и проспект Победы.

На развязках возле станции метро Дружбы народов и Лыбедской образовались большие пробки.

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На Южном мостау в направлении правого берега зафиксировано аварию.

Также пробки образовались на бульварае Тараса Шевченко.

На левом берегу движение затруднено на проспекте Бажана – от станции метро Вырлица до Бориспольской.

Напомним, в Киеве на некоторых улицах 8 и 9 мая перекроют движение транспорта и ограничат парковку. Запрет на парковку начнет действовать с 17.00 8 мая, а ограничение движения начнется с 0.00 9 мая до окончания мероприятий.

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