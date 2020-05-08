В пятницу вечером в Киеве образовались 6-балльные пробки.
Большая пробка наблюдается на проспекте Степана Бандеры.
Остановились улицы Парково-Сырецкая, Дегтяревская и проспект Победы.
На развязках возле станции метро Дружбы народов и Лыбедской образовались большие пробки.
Читайте: Первые электрички запустят после 22 мая — Криклий
На Южном мостау в направлении правого берега зафиксировано аварию.
Также пробки образовались на бульварае Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на проспекте Бажана – от станции метро Вырлица до Бориспольской.
Напомним, в Киеве на некоторых улицах 8 и 9 мая перекроют движение транспорта и ограничат парковку. Запрет на парковку начнет действовать с 17.00 8 мая, а ограничение движения начнется с 0.00 9 мая до окончания мероприятий.