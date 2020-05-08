В Киеве 8 и 9 мая перекроют движение транспорта (КАРТА)

В Киеве на некоторых улицах 8 и 9 мая перекроют движение транспорта и ограничат парковку.
Запрет на парковку начнет действовать с 17.00 8 мая, а ограничение движения начнется с 0.00 9 мая до окончания мероприятий.
Читайте: Первые электрички запустят после 22 мая — Криклий
Список улиц, где перекроют движение 8 и 9 мая:
- площадь Арсенальная;
- ул. Ивана Мазепы — (от площади Арсенальной до площади Славы)
- ул. Лаврская — (от площади Славы до ул. Цитадельной)
- аллея Героев Крут — (от Днепровского спуска до площади Славы)
- ул. Емельяновича-Павленко — (от ул. Левандовской до ул. Лаврской).
Напомним, что с 22 мая Кабмин позволит осуществлять пассажирские перевозки малому и среднему бизнесу.