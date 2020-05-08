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Факты / Украина / Общество

В Киеве 8 и 9 мая перекрывают движение транспорта — список улиц (КАРТА)

В Киеве на некоторых улицах 8 и 9 мая перекроют движение транспорта и ограничат парковку.

Запрет на парковку начнет действовать с 17.00 8 мая, а ограничение движения начнется с 0.00 9 мая до окончания мероприятий.

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Список улиц, где перекроют движение 8 и 9 мая:

  • площадь Арсенальная;
  • ул. Ивана Мазепы — (от площади Арсенальной до площади Славы)
  • ул. Лаврская — (от площади Славы до ул. Цитадельной)
  • аллея Героев Крут — (от Днепровского спуска до площади Славы)
  • ул. Емельяновича-Павленко — (от ул. Левандовской до ул. Лаврской).

В Киеве 8 и 9 мая перекроют движение транспорта (КАРТА)

Напомним, что с 22 мая Кабмин позволит осуществлять пассажирские перевозки малому и среднему бизнесу. 

Источник: МВД

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