В Киеве 8 и 9 мая перекроют движение транспорта (КАРТА)

В Киеве на некоторых улицах 8 и 9 мая перекроют движение транспорта и ограничат парковку.

Запрет на парковку начнет действовать с 17.00 8 мая, а ограничение движения начнется с 0.00 9 мая до окончания мероприятий.

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Список улиц, где перекроют движение 8 и 9 мая:

площадь Арсенальная;

ул. Ивана Мазепы — (от площади Арсенальной до площади Славы)

ул. Лаврская — (от площади Славы до ул. Цитадельной)

аллея Героев Крут — (от Днепровского спуска до площади Славы)

ул. Емельяновича-Павленко — (от ул. Левандовской до ул. Лаврской).

Напомним, что с 22 мая Кабмин позволит осуществлять пассажирские перевозки малому и среднему бизнесу.