У п’ятницю ввечері в Києві утворилися 6-бальні затори.

Великий затор спостерігається на проспекті Степана Бандери.

Зупинилися вулиці Парково-Сирецька, Дегтярівська та проспект Перемоги.

На розв’язках біля станції метро Дружби народів та Либідської утворилися великі затори.

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На Південному мосту в напрямку правого берега зафіксовано аварію.

Також затори утворилися на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух ускладнений на проспекті Бажана – від станції метро Вирлиця до Бориспільської.

Нагадаємо, в Києві на деяких вулицях 8 і 9 травня перекриють рух транспорту і обмежать парковку. Заборона на паркування почне діяти з 17.00 8 травня, а обмеження руху почнеться з 0.00 9 травня до закінчення заходів.