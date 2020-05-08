Погода в Украине на сегодня, 8 мая 2020

8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +17°.

На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +17°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +16°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +14°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +17°.

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В Киеве без осадков, температура днем до +13°, вечером — до +11°.

Напомним, 7 мая в Карпатах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -3°С.