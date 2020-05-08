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Факты / Украина / Общество

Сервисные центры МВД и подразделения ГМС возобновят работу с 12 мая

Сервисные центры МВД и территориальные подразделения Государственной миграционной службы будут возвращать к обычному режиму работы с 12 мая.

Министерство внутренних дел сообщило, что территориальные подразделения миграционной службы и центры обслуживания граждан Паспортный сервис планируют расширить рабочий график и увеличить перечень услуг, предоставляемых украинцам, лицам без гражданства и иностранцам.

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Также указано, что сервисные центры МВД будут работать по предварительной записи в электронной очереди через официальный веб-сайт Главного сервисного центра министерства.

При отсутствии такой очереди запись будет происходить по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением требований по пребыванию одного человека на 10 кв. м, а рабочие места сотрудников будут оборудованы защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция.

Работники или посетители с признаками респираторного заболевания или те, кто будет без защитной маски, не смогут войти в помещение.

Напоминаем, что карантин в Украине продлили до 22 мая, однако с 12 мая начнут действовать смягчения.

Источник: МВД

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