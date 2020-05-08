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Факти / Україна / Суспільство

Сервісні центри МВС і підрозділи ДМС відновлять роботу з 12 травня

Сервісні центри МВС та територіальні підрозділи Державної міграційної служби повертатимуть до звичайного режиму роботи з 12 травня.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що територіальні підрозділи міграційної служби та центри обслуговування громадян Паспортний сервіс планують розширити робочий графік та збільшити перелік послуг, які надаватимуться українцям, особам без громадянства та іноземцям.

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Також зазначено, що сервісні центри МВС працюватимуть за попереднім записом у електронній черзі через офіційний вебсайт Головного сервісного центру міністерства.

За відсутності такої черги, запис відбуватиметься за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Надання послуг здійснюватиметься з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 м.кв, а робочі місця працівників будуть облаштовані захисною перегородкою, проводитиметься термометрія та дезінфекція.

Працівники чи відвідувачі, що матимуть ознаки респіраторного захворювання або будуть без захисної маски, не зможуть зайти у приміщення.

Нагадуємо, що карантин в Україні продовжили до 22 травня, проте з 12 травня почнуть діяти пом’якшення.

Джерело: МВС

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