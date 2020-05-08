У 2020 ВВП України впаде на 5% – Смолій

Внаслідок коронавірусної кризи українська економіка впаде не більше ніж на 5% в нинішньому році, але може рости на 4% щорічно після 2020 року.

Про це заявив глава Національного банку України Яків Смолій.

За його словами, економіка почне активне відновлення одразу після закінчення карантину.

– Тоді поступово почне зменшуватися безробіття. У наступні роки ми побачимо зростання економіки на рівні 4%, – сказав Смолій.

Українська економіка більш готова до нинішньої кризи, ніж у 2008 і 2014 роках, додав глава НБУ.

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Смолій також не виключив, що прогноз щодо падіння вітчизняної економіки на 5% до кінця 2020 року можуть переглянути в червні.

До слова, Нацбанк прогнозує, що ВВП України за підсумками II кварталу (квітень-червень 2020 року) скоротиться на 11%.