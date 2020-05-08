У Києві 8 і 9 травня перекриють рух транспорту (КАРТА)

У Києві на деяких вулицях 8 та 9 травня перекриють рух транспорту та обмежать паркування.

Заборона щодо паркування почне діяти з 17.00 8 травня, а обмеження руху розпочнеться з 0.00 9 травня з до закінчення заходів.

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Список вулиць, де перекриють рух 8 та 9 травня:

площа Арсенальна;

вул. Івана Мазепи – (від площі Арсенальної до площі Слави);

вул. Лаврська – (від площі Слави до вул. Цитадельної);

алея Героїв Крут – (від Дніпровського узвозу до площі Слави);

вул. Омеляновича-Павленка – (від вул. Левандовської до вул. Лаврської).

Нагадаємо, що з 22 травня Кабмін дозволить здійснювати пасажирські перевезення малому та середньому бізнесу.