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Факти / Україна / Суспільство

У Києві 8 і 9 травня перекриють рух транспорту – список вулиць (КАРТА)

У Києві на деяких вулицях 8 та 9 травня перекриють рух транспорту та обмежать паркування.

Заборона щодо паркування почне діяти з 17.00 8 травня, а обмеження руху розпочнеться з 0.00 9 травня з до закінчення заходів.

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Список вулиць, де перекриють рух 8 та 9 травня:

  • площа Арсенальна;
  • вул. Івана Мазепи – (від площі Арсенальної до площі Слави);
  • вул. Лаврська – (від площі Слави до вул. Цитадельної);
  • алея Героїв Крут – (від Дніпровського узвозу до площі Слави);
  • вул. Омеляновича-Павленка – (від вул. Левандовської до вул. Лаврської).

У Києві 8 і 9 травня перекриють рух транспорту (КАРТА)

Нагадаємо, що з 22 травня Кабмін дозволить здійснювати пасажирські перевезення малому та середньому бізнесу. 

Джерело: МВС

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