На первом этапе ослабления карантина в Киеве разрешат работать летним площадкам кафе и ресторанов.
Чтобы их работа не мешала борьбе с коронавирусом, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы утвердила список требований, которые учреждения должны соблюдать во время действия ограничительных мер.
Какие правила должны действовать в заведениях общественного питания?
- между столиками должно быть расстояние 1,5 м;
- за одним столиком могут находиться не более двух посетителей;
- персонал должно носить средства защиты.
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Кроме того, городские власти Киева разработают и выдадут документы предпринимателям, которые удерживают летние и сезонные площадки, по упрощенной процедуре.
Городские власти уже подготовила решение, которое вынесут на ближайшей сессии.
— В течение двух рабочих дня Департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение открытым и сезонным площадкам, получавшим документы в 2019 году. Касаться такая процедура будет и новых площадок, — сообщили в мэрии Киева.
Также для таких заведений местные власти установят символическую фиксированную сумму долевого участия — 1 грн, для летних площадок — до конца октября 2020 года, для сезонных — до конца декабря 2020 года.
Напомним, ранее мы писали о том, какие послабления карантинных мер пройдут в Киеве с 12 мая.
Источник: Виталий Кличко