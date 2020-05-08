На первом этапе ослабления карантина в Киеве разрешат работать летним площадкам кафе и ресторанов.

Чтобы их работа не мешала борьбе с коронавирусом, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы утвердила список требований, которые учреждения должны соблюдать во время действия ограничительных мер.

Какие правила должны действовать в заведениях общественного питания?

между столиками должно быть расстояние 1,5 м;

за одним столиком могут находиться не более двух посетителей;

персонал должно носить средства защиты.

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Кроме того, городские власти Киева разработают и выдадут документы предпринимателям, которые удерживают летние и сезонные площадки, по упрощенной процедуре.

Городские власти уже подготовила решение, которое вынесут на ближайшей сессии.

— В течение двух рабочих дня Департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение открытым и сезонным площадкам, получавшим документы в 2019 году. Касаться такая процедура будет и новых площадок, — сообщили в мэрии Киева.

Также для таких заведений местные власти установят символическую фиксированную сумму долевого участия — 1 грн, для летних площадок — до конца октября 2020 года, для сезонных — до конца декабря 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, какие послабления карантинных мер пройдут в Киеве с 12 мая.

Источник: Виталий Кличко