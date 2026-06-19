С 1 сентября 2026 года в Украине повысятся размеры академических и именных стипендий для студентов. Соответствующие расходы уже заложены в государственном бюджете на 2026 год. В целом на выплату стипендий предусмотрено 6,6 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше по сравнению с 2025 годом.

Повышение коснется студентов заведений высшего образования, профессионального высшего образования, а также получателей отдельных государственных именных и отраслевых стипендий. В большинстве случаев выплаты вырастут вдвое.

Кто из студентов получит больше денег, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

На сколько повысят стипендии в Украине

Наибольшее повышение стипендий в Украине предусмотрено для получателей президентских выплат. Сейчас она составляет 10 000 грн в месяц, а с сентября 2026 года увеличится до 20 000 грн. Таким образом, повышение стипендии составит 10 000 грн.

Стипендия Верховной Рады Украины повысится с 4 400 грн до 8 800 грн. Увеличение составит 4 400 грн.

Стипендия Кабинета Министров Украины вырастет с 4 000 грн до 8 000 грн, то есть на 4 000 грн.

На сколько повысят стипендии в 2026 году для обычных студентов

Но президентские и другие именные выплаты получают только отдельные студенты за особые достижения в учебе или в научной деятельности.

Для большинства студентов, которые учатся на бюджетной форме и получают обычную академическую стипендию, повышение будет значительно скромнее.

Минимальная академическая стипендия увеличится с 2 000 грн до 4 000 грн. Размер доплаты составит 2 000 грн.

Повышенная академическая стипендия, которую получают студенты за особые успехи в учебе, вырастет с 2 910 грн до 5 820 грн. Это на 2 910 грн больше, чем сейчас.

Какими будут выплаты для студентов приоритетных специальностей

Отдельное повышение предусмотрено для студентов, которые учатся по определенным государством приоритетным направлениям подготовки и получают отраслевые выплаты.

Базовая отраслевая стипендия увеличится с 2 550 грн до 5 100 грн. Выплата станет больше на 2 550 грн.

Повышенная отраслевая стипендия вырастет с 3 710 грн до 7 420 грн. Размер увеличения составит 3 710 грн.

На сколько вырастут стипендии в 2026 году в колледжах

Изменения будут касаться и студентов учреждений профессионального образования.

Президентская стипендия для студентов колледжей вырастет с 7 600 грн до 15 200 грн. Ежемесячная выплата увеличится на 7 600 грн.

Стипендия Верховной Рады Украины повысится с 3 320 грн до 6 640 грн. Разница будет составлять 3 320 грн.

Минимальная академическая стипендия вырастет с 1 510 грн до 3 020 грн. Следовательно, студенты будут получать на 1 510 грн больше.

Повышенная академическая стипендия за особые успехи в учебе увеличится с 2 197 грн до 4 394 грн. Это на 2 197 грн больше нынешнего размера.

Какие изменения ждут получателей отраслевых стипендий в колледжах

Для студентов приоритетных специальностей в колледжах также предусмотрено увеличение выплат.

Отраслевая стипендия вырастет с 1930 грн до 3860 грн. Повышение составит 1930 грн.

Повышенная отраслевая стипендия увеличится с 2809 грн до 5618 грн, то есть на 2809 грн.

Почему увеличивают размер стипендий

Предусмотренное государством повышение стипендий является одним из самых больших за последние годы. Правительство объясняет такие изменения необходимостью поддержать молодежь, получающую образование в условиях войны, а также создать дополнительную мотивацию для успешного обучения.

Однако система поддержки студентов продолжает меняться. В Министерстве образования и науки продолжается работа по совершенствованию программы государственных грантов для соискателей высшего образования.

Если соответствующие изменения будут приняты, студенты могут рассчитывать не только на увеличенные стипендии, но и на дополнительные возможности для компенсации стоимости обучения через механизм образовательных грантов.

Источник : Правительственный портал

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.