С 11 мая в Тернополе разрешат работу предприятий

С 11 мая в Тернополе ослабят карантин.

Будет разрешенной работа предприятий, учреждений и организаций, определенных постановлением Кабинета министров.

Однако нужно будет четко придерживаться определенных санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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Масочный режим остается обязательным. Общественный транспорт и учебные заведения не будут работать.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что открытие ТРЦ в Киеве возможно во время следующего этапа снятия карантинных ограничений.