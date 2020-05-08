З 11 травня у Тернополі дозволять роботу підприємств

З 11 травня у Тернополі послаблять карантинні обмеження.

Буде дозволеною робота підприємств, установ та організацій, визначених постановою Кабінета міністрів.

Однак потрібно буде чітко дотримуватися визначених санітарних та протиепідемічних заходів.

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Масковий режим залишається обов’язковим. Громадський транспорт та навчальні заклади не працюватимуть.

Водночас мер Києва Віталій Кличко заявив, що відкриття ТРЦ у Києві можливе під час наступного етапу зняття карантинних обмежень.