Изменений в закон о медреформе не будет – Радуцкий

Изменений в закон о медреформе от 2017 года не будет, планируются изменения в закон о госбюджете.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

— Изменения в закон о финансовых гарантиях, которые меняли бы принцип реформы, никто вносить не намерен. Позиция президента – не останавливать реформу, а решить комплекс проблем, возникших на старте, чтобы не допустить увольнений десятков тысяч медиков, — сказал он.

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Радуцкий отметил, что в рамках пересмотра медреформы будут внесены изменения в расчеты стоимости пакетов медицинских услуг, которые государство оплачивает медучреждениям, а также повышена зарплата медикам.

— Поскольку мы выступили с инициативой повысить всем медицинским работникам зарплаты до 50%, и на это необходимо выделить более 11 млрд грн, изменения в бюджет нужны, — сказал он.

К слову, все медицинские работники столицы получат денежную доплату — от 1 тыс. грн до 4 тыс.