Змін до закону про медреформу не буде – Радуцький

Змін до закону про медреформу від 2017 року не буде, плануються зміни в закон про держбюджет.

Про це повідомив голова парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– Зміни в закон про фінансові гарантії, які змінювали б принцип реформи, ніхто вносити не збирається. Позиція президента – не зупиняти реформу, а вирішити комплекс проблем, що виникли на старті, щоб не допустити звільнень десятків тисяч медиків, – сказав він.

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Радуцький зазначив, що в рамках перегляду медреформи будуть внесені зміни в розрахунки вартості пакетів медичних послуг, які держава оплачує медустановам, а також підвищена зарплата медикам.

– Оскільки ми виступили з ініціативою підвищити всім медичним працівникам зарплати до 50%, і на це необхідно виділити понад 11 млрд грн, зміни до бюджету потрібні, – сказав він.

До слова, всі медичні працівники столиці отримають грошову доплату – від 1 тис. грн до 4 тис.