День перемоги: як у Києві проходять урочисті заходи

9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Наша страна тогда фактически оказалась в эпицентре боевых бой. На фронте погиб каждый пятый украинец.

Из-за карантина по всей стране государственных мероприятий не запланировано. Украинские власти призвали граждан, вспомнить героев войны дома.

Как проходят торжественные мероприятия в Парке Вечной Славы в Киеве

Возле Парка Славы правоохранители перешли на усиленный режим работы.

Полиция пускают людей для возложения цветов, но только маленькими группами, а на входе раздают маски.

Из-за ограничений для доступа, образовались очереди и скопления людей. Возле парка дежурит несколько карет скорой помощи.

Аллею Славы и ступени к Вечному огню дезинфицируют каждые пол часов. Люди в защитных костюмах разбрызгивают специальные средства.

Больше всего людей собралось у самого Вечного огня чтобы возложить цветы и поздравить ветеранов.

Кстати, для них там тоже есть специальная схема: подходить можно только ширенгой из нескольких человек и обязательно в масках.

Люди стоят в стороне и встречают их аплодисментами.

Почтить память героев Второй мировой войти пришел председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— День Победы — это, с одной стороны праздник, а с другой — напоминание о тех уроках истории и тех людей, которые сделали очень много, чтобы сегодня мы с вами могли свободно общаться и жить на родной земле. Кто-то отдал за это жизнь, кто-то — здоровье, кто-то отдавал еще много-много лет нашему государству, восстанавливая его после войны, — отметил Разумков.

В торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата также приняли участие Руслан Стефанчук и руководители парламентских комитетов.

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Также в Парке Вечной Славы появилась делегация из Киево-Печерской лавры во главе с митрополитом Онуфрием.

На мероприятия ко Дню Победы над нацизмом пришел и лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

— Победа будет за нами!

9 мая посвященное памяти тех более 80 млн людей, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба, людям всех рас и наций.

К слову, Факты ICTV собрали мнения мировых лидеров о Дне памяти и примирения.