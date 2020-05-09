День перемоги: як у Києві проходять урочисті заходи

9 травня Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Наша країна тоді фактично опинилася у епіцентрі бойових бій. На фронті загинув кожен п’ятий українець.

Через карантин у всій країні державних заходів не заплановано. Українська влада закликала громадян, згадати героїв війни вдома.

Як проходять урочисті заходи у Парку Вічної Слави в Києві

Біля Парку славу правоохоронці перейшли на посилений режим роботи.

Поліція пускають людей для покладання квітів, однак лише маленькими групами, а на вході роздають маски.

Через обмеження у доступу, утворились черги та скупчення людей. Біля парку чергує кілька карет швидкої допомоги.

Алею Слави та східці до Вічного вогню дезінфікують кожні пів годин. Люди у захисних костюмах розприскують спеціальні засоби.

Найбільше людей зібралося біля самого Вічного вогню аби покласти квіти та привітати ветеранів.

До речі, для них там теж є спеціальна схема: підходити можна лише ширенгою з кількох людей та обов’язково у масках.

Люди стоять осторонь та зустрічають їх оплесками.

Вшанувати пам’ять героїв Другої світової війти прийшов голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

– День Перемоги – це, з одного боку свято, а з іншого – нагадування про ті уроки історії і тих людей, які зробили дуже багато, щоб сьогодні ми з вами могли вільно спілкуватися і жити на рідній землі. Хтось віддав за це життя, хтось – здоров’я, хтось віддавав ще багато-багато років нашій державі, відновлюючи його після війни , – зазначив Разумков.

В урочистій церемонії покладання квітів до Меморіалу Вічної слави на могилі Невідомого солдата також взяли участь Руслан Стефанчук і керівники парламентських комітетів.

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Також у Парку Вічної Слави з’явилася делегація з Києво-Печерської лаври на чолі з митрополитом Онуфрієм.

На заходи до Дня перемоги над нацизмом прийшов і лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.

– Перемога буде за нами!

9 травня присвячене пам’яті тих понад 80 млн людей, чиє життя було обірване насильством світового масштабу, людям усіх рас і націй.

До слова, Факти ICTV зібрали думки світових лідерів про День пам’яті та примирення.