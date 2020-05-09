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Факты / Украина

Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты

Несмотря на карантин, в Добропарк под Киевом продолжают приезжать посетители даже из других областей, однако на его территорию никого не пускают.

Кроме того, как сообщает журналист Фактов ICTV Екатерина Рудешко, на каждой трассе разместили блок-посты, на которых дежурит полиция.

Однако желающие увидеть поля тюльпанов стоят возле них и даже пытаются прорваться на территорию парка, а также гуляют поблизости.

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  • Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
  • Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
  • Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
  • Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
  • Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
  • Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
  • Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
  • Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
  • Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
  • Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты
Несмотря на карантин: в Добропарк под Киевом едут посетители, полиция установила блок-посты / 5 фотографий

Полиция уверяет что на территории Добропарка никого нет, только его работники.

После ослабления карантина с 12 мая парк не откроется. Официально будет работать с 5 июня.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что под Киевом в Добропарке расцвели аллеи тюльпанов.

Фото: Екатерина Рудешко

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