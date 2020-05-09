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Факти / Україна

Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости

Попри карантин, у Добропарк, що під Києвом, продовжують приїжджати відвідувачі навіть з інших областей, однак на його територію нікого не пускають.

Крім того, як повідомляє журналіст Фактів ICTV Катерина Рудешко, на кожній трасі розмістили блок-пости, на яких чергує поліція.

Однак охочі побачити тюльпанові поля стоять біля них і навіть намагаються прорватися на територію парку, а також гуляють поблизу.

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  • Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
  • Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
  • Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
  • Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
  • Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
  • Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
  • Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
  • Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
  • Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
  • Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости
Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости / 5 фотографий

Поліція запевняє що на території Добропарку нікого немає, лише його працівники.

Після послаблення карантину з 12 травня парк не відкриється. Офіційно працюватиме з 5 червня.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що під Києвом у Добропарку розцвіли алеї тюльпанів.

Фото: Катерина Рудешко

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