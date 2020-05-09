Попри карантин: у Добропарк під Києвом їдуть відвідувачі, поліція встановила блок-пости

Попри карантин, у Добропарк, що під Києвом, продовжують приїжджати відвідувачі навіть з інших областей, однак на його територію нікого не пускають.
Крім того, як повідомляє журналіст Фактів ICTV Катерина Рудешко, на кожній трасі розмістили блок-пости, на яких чергує поліція.
Однак охочі побачити тюльпанові поля стоять біля них і навіть намагаються прорватися на територію парку, а також гуляють поблизу.
Читайте: Як мають переобладнати парки після 11 травня – вимоги МОЗ
Поліція запевняє що на території Добропарку нікого немає, лише його працівники.
Після послаблення карантину з 12 травня парк не відкриється. Офіційно працюватиме з 5 червня.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що під Києвом у Добропарку розцвіли алеї тюльпанів.
Фото: Катерина Рудешко