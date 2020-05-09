В Киеве за последние сутки еще 50 человек заболели коронавирусом, среди них — 12 медиков.

По состоянию на 9 мая 2020 года в столице уже 1 771 случай Covid-19, 34 человека умерли, 134 — выздоровели, из них 7 — за последние сутки.

— Заболели 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, 1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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В больницы города госпитализировали 22 пациента, другие находятся на самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 9.00 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной инфекции, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.

Источник: Виталий Кличко