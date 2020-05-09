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Факти / Україна / Суспільство

Ще 50 випадків: у Києві зросла добова динаміка Covid-19

У Києві за останню добу ще 50 людей захворіли на коронавірус, серед них – 12 медиків.

Станом на 9 травня 2020 року у столиці вже 1 771 випадок Covid-19, 34 людини померли, 134 – одужали, з них 7 – за останню добу.

– Захворіли 21 жінка віком від 34 до 76 років, 26 чоловіків віком від 17 до 79 років, 1 дівчинка віком 7 років та 2 хлопці віком 17 років, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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До лікарень міста госпіталізували 22 пацієнта, інші перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, станом на 9.00 9 травня в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусної інфекції, з них 376 летальних, 2 909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.

Джерело: Віталій Кличко

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