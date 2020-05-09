В Запорожье возникла перепалка между Полком Победы и проукраинскими активистами

В Запорожье организация Полк Победы провела краснознаменный автопробег в честь Дня Победы.

Местные активисты срывали с их автомобилей советскую символику, а полиция открыла уголовное производство по статье распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

В автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья, остановившись возле Аллеи Боевой славы, где находились запорожцы с государственными флагами Украины.

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Когда проукраинские активисты сняли с ряда автомобилей Полка Победы красные флаги, между оппонентами возникла словесная перепалка.

К слову, вночь на 9 мая правоохранительные органы провели санкционированные обыски у лиц, причастных к местной организации Полк Победы.