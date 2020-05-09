У Запоріжжі виникла перепалка між Полком Перемоги і проукраїнськими активістами

У Запоріжжі організація Полк Перемоги провела червонопрапорний автопробіг на честь Дня Перемоги.

Місцеві активісти зривали з їхніх автомобілів радянську символіку, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганди комуністичного і нацистського тоталітарних режимів.

В автопробігу взяли участь близько 30 автомобілів з червоними прапорами. Автоколона проїхала центральним проспектом Запоріжжя, зупинившись біля Алеї Бойової слави, де перебували запорожці з державними прапорами України.

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Коли проукраїнські активісти зняли з низки автомобілів Полка Перемоги червоні прапори, між опонентами виникла словесна перепалка.

До слова, вніч на 9 травня правоохоронні органи провели санкціоновані обшуки в осіб, причетних до місцевої організації Полк Перемоги.