Заборонена символіка і хуліганство: як пройшло 9 травня в Україні

9 травня в Україні заходи, приурочені до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пройшли спокійно та без інцидентів.

На території усієї країни правоохоронці склали дев’ять адмінпротоколів за порушення карантину і хуліганські дії, а також відкрили одне кримінальне провадження за використання забороненої символіки.

– Грубих порушень громадського порядку не зафіксовано, поліція забезпечує публічну безпеку та карантинні обмеження, – розповіли у Нацполіціі.

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Чотири порушення правил карантину зафіксували у Києві і одне в Херсонській області. Ще чотири документа склали за хуліганство у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях і в Києві.

Заборонену символіку використовували під час автопробігу у Путивлі Сумської області. Поліція внесла інформацію про випадок до ЄРДР за ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки, пропаганда тоталітарних режимів).

Нагадаємо, раніше ми писали, що народний депутат Нестор Шуфрич запропонував парламенту скасувати заборону на георгіївську стрічку в Україні.