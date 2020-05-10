Президент України Володимир Зеленський привітав українських жінок з Днем матері.
– Мама. Перше слово, яке вимовляємо в житті. Мами віддають без залишку всі свої сили від нашого першого подиху. Це вони цілують ніжки немовляти до того, як воно зробить перший крок. Вони міцно тримають за руку, коли вчимося ходити. Вони витримують наші Не хочу шапку! Не піду до школи! Ти нічого не розумієш! Терпляче чекають дзвінка, розуміючи, що ми по вуха зайняті роботою. Не ображаються. Ображаються, але продовжують нас любити. Ні за що, без причини, просто тому, що ми – їхні діти, – написав він.
Також Зеленський привітав зі святом свою маму Римму Володимирівну і дружину Олену.
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– Телефонуйте своїй мамі кожного дня! Говоріть, як сильно любите її, кожного дня! Дякуйте їй кожного дня! А сьогодні, в День матері, знайдіть особливі слова. Щоб посмішка не сходила з лиця рідної людини весь день! Щиро вітаю всіх матерів України! Будьте здоровими і завжди майте привід пишатися собою і своїми дітьми! – додав він.
Нагадаємо, День матері в Україні відзначається щорічно у другу неділю травня. Факти ICTV зібрали п’ять ідей для привітання мами.